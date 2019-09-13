В Баку увеличивается число автобусов по двум маршрутам

13 сентября 2019 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с началом нового учебного года с 15 сентября увеличится число автобусов по маршрутам Баку-Сумгайыт и Баку-Хырдалан.

Об этом в пятницу сказала Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильного транспорта Нурида Аллахърова.

По словам главы пресс-службы, в связи с этим была проведена встреча с компаниями-перевозчиками, которым были даны особые поручения по увеличению количества автобусов: «Поскольку наибольшая потребность ощушаеться в автобусах №№ 596, 535 и 523, то требуется увеличить число автобусов именно по этим маршрутам».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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