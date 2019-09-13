В Азербайджане будут жестко наказаны владельцы объектов, использующие продукцию животного происхождения без ветеринарного контроля

БАКУ /Trend/ - Обнаружение около 40 тонн непригодного к употреблению мяса неизвестного происхождения в поселке Гюздек Абшеронского района, селе Халфали Сабирабадского района и в Наримановском районе Баку, свидетельствует, что подобные незаконные факты все еще имеют место, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

В Агентстве отметили, что в связи с этими случаями Агентство расширило масштаб комплексных мер, усилило контроль, увеличив рейды в отношении незаконно действующих пунктов по убою скота, объектов общепита и участков по переработке продукции животного происхождения.

Поэтому Агентство еще раз предупреждает владельцев объектов общепита и предприятий по переработке продукции животного происхождения о том, что в случае выявления фактов использования продукции животного происхождения, не прошедшей ветеринарный контроль, будут применены самые жесткие меры в рамках законодательства.

Также Агентство советует потребителям, чтобы они, приобретая мясные продукты в пунктах продажи и других местах, требовали документы, подтверждающие, что продукция прошла ветеринарный контроль, и отказывались от приобретения и потребления продукции неизвестного происхождения.

Как сообщалось ранее, на складах, принадлежащих организованной группы, было обнаружено 40 тонн мяса мертвых животных неизвестного происхождения. Восемь человек арестованы за участие в организованной преступной деятельности. Расследование продолжается с целью выяснения и привлечения к ответственности других лиц, участвующих в деятельности группировки.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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