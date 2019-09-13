Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Цель заключается в том, чтобы в каждом поселке, регионе, селе нашей страны шли процессы модернизации, развития, обновления (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 19:29)

БАКУ/Trend/ - Цель заключается в том, чтобы в каждом поселке, регионе, селе нашей страны шли процессы модернизации, развития, обновления.

Об этом сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на встрече с коллективом средней школы № 113 имени Гусейнбалы Агавердиева, ознакомившись с проделанной работой по ее капитальному ремонту и реконструкции.

"Очень рада находиться здесь сегодня. Вам, наверное, известно, что в мае нынешнего года уважаемый Тельман Алиев пригласил меня к себе домой, и в том же месяце я с дочерью посетила поселок Кюрдаханы. За чайным столом мы обстоятельно побеседовали о проблемах поселка. Тогда я посмотрела эту школу, и были даны необходимые поручения по решению вопросов, беспокоящих жителей. Очень рада, что школа номер 113 за короткий срок, то есть в течение трех месяцев, отремонтирована, можно сказать, реконструирована на современном уровне. Уверена, что эта школа в новом учебном году станет приятным подарком как ученикам, так и их родителям.

Школа была построена в 1971 году, в 2008 году возведен дополнительный корпус, который за это время был несколько раз отремонтирован. Однако, несмотря на это, он был в непригодном состоянии. А сейчас это прекрасная, современная новая школа, оснащенная всем необходимым оборудованием. Здесь могут учиться 1200 учащихся. Но, опять же принимая во внимание просьбу жителей и то, что число учащихся превышает 2000 человек, я считаю, что есть необходимость в строительстве в поселке Кюрдаханы новой школы. Поручения даны, и скоро начнется строительство новой школы.

До этого я приняла участие в открытии прекрасного парка. Парк, общей площадью 2,6 гектара, расположен на территории, которая в свое время называлась Зейтунлуг. Жители просили: прекрасно было бы, чтобы было такое место для проведения досуга. Современный, прекрасный, полностью реконструированный парк уже передан в пользование жителей. А самое главное это то, что все деревья сохранены, ни одно дерево не срублено. В то же время создана современная осветительная система, построены детская площадка, современное кафе. Очень рада, что за столь короткий срок мы увидели результат этой работы.

Это – результаты политики, проводимой Президентом Азербайджана. Вам известно, что более 15 лет реализуются программы развития города Баку, прилегающих поселков, регионов. Цель заключается в том, чтобы в каждом поселке, в каждом регионе, в каждом селе нашей страны шли процессы модернизации, развития, обновления. А главная цель этого – повысить уровень жизни людей. Сегодня наша столица Баку – один из красивейших городов мира.

Я очень рада и поздравляю вас. Передайте мои приветствия, уважение, поздравления всем жителям поселка Кюрдаханы. Большое спасибо", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.