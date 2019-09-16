В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)

16 сентября 2019 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - При совместной организационной поддержке Общественного объединения IDEA, министерства экологии и природных ресурсов, Молодежного фонда Азербайджана, ОАО «Чистый город» и Бакинского транспортного агентства прошла очередная акция по очистке побережья.

Как сообщает в понедельник Trend, акция, организованная в связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах, а также окончанием пляжного сезона, по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой состоялась на общественном пляже в поселке Бузовна. В акции приняли участие более 400 юношей и девушек, что говорит о большом интересе к этой деятельности.

Основная цель мероприятия — пропаганда соблюдения чистоты на морском побережье, предотвращение загрязнения прибрежных территорий бытовыми отходами, привлечение молодежи к борьбе за охрану окружающей среды.

Отметим, что в августе текущего года ОО IDEA приступило к созданию общественных пляжей на приморской территории столицы, которые стали альтернативой существующим частным центрам отдыха и платным пляжам. По инициативе Общественного объединения на территории поселков Шихово, Горадил, Новханы, Бузовна, Пиршаги и Сахиль были переданы в распоряжение жителей столицы шесть общественных пляжей. В них созданы условия для комфортного и безопасного отдыха людей, поставлены скамейки и санузлы, устроены волейбольные площадки, размещены мусорные баки. Акция чистоты, проведенная под девизом «Пусть берега останутся чистыми», является 14-й по счету на побережье Каспийского моря с массовым участием молодежи.

В ходе мероприятия участники акции, снабженные необходимыми принадлежностями для уборки, под музыку диджеев собрали на пляже до трех тонн отходов, которые были рассортированы с целью определения наиболее распространенных.

Общественное объединение IDEA вместе с местными и международными партнерами регулярно проводит акции чистоты на побережье Каспия, Куры и других водоемов с целью сохранения, увеличения и охраны водных биоресурсов Азербайджана и региона. Общественное объединение IDEA призывает всех любителей природы не проявлять равнодушия к таким акциям и вносить свой вклад в охрану окружающей среды.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
  • В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)
Новости по теме
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные
Общество 13 сентября 20:33
Завтра в Баку возможен дождь
Общество 12 сентября 14:23
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Общество 7 сентября 14:01
В Азербайджане граждане смогут купить дрова - минэкологии
Общество 6 сентября 13:58
Нестабильная погода в Азербайджане продлится до 9 сентября
Общество 3 сентября 18:37
По случаю 650-летнего юбилея Имадеддина Насими в один день будет посажено 650 тысяч деревьев
Политика 3 сентября 18:27
Лента новостей
Вход в некоторые заповедники Азербайджана будет бесплатным
Общество 15:49
“AzerTelecom” поддерживает “Caspian Energy Forum Baku-2019” в качестве партнера
Бизнес 15:46
Председатель Постоянного комитета ВСНП посетит Азербайджан, Казахстан и Россию
Политика 15:36
Счастлива участвовать на соревнованиях, организованных в Баку – турецкая гимнастка
Общество 15:33
Производство одежды в Азербайджане выросло
Бизнес 15:30
Венгерская гимнастка: Поддержка зрителей была особенной
Общество 15:29
Туркменистан выставил на биржевые торги крупную партию полиэтилена
Бизнес 15:22
Total Eren - первый крупномасштабный проект по возобновляемой энергии в Узбекистане (Эксклюзив)
Энергетика 15:17
В Гобустане будет представлена интересная программа в рамках Дней европейского наследия
Социум 15:15