В связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах в Баку организована экологическая акция (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - При совместной организационной поддержке Общественного объединения IDEA, министерства экологии и природных ресурсов, Молодежного фонда Азербайджана, ОАО «Чистый город» и Бакинского транспортного агентства прошла очередная акция по очистке побережья.

Как сообщает в понедельник Trend, акция, организованная в связи с Международным днем чистоты в прибрежных зонах, а также окончанием пляжного сезона, по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой состоялась на общественном пляже в поселке Бузовна. В акции приняли участие более 400 юношей и девушек, что говорит о большом интересе к этой деятельности.

Основная цель мероприятия — пропаганда соблюдения чистоты на морском побережье, предотвращение загрязнения прибрежных территорий бытовыми отходами, привлечение молодежи к борьбе за охрану окружающей среды.

Отметим, что в августе текущего года ОО IDEA приступило к созданию общественных пляжей на приморской территории столицы, которые стали альтернативой существующим частным центрам отдыха и платным пляжам. По инициативе Общественного объединения на территории поселков Шихово, Горадил, Новханы, Бузовна, Пиршаги и Сахиль были переданы в распоряжение жителей столицы шесть общественных пляжей. В них созданы условия для комфортного и безопасного отдыха людей, поставлены скамейки и санузлы, устроены волейбольные площадки, размещены мусорные баки. Акция чистоты, проведенная под девизом «Пусть берега останутся чистыми», является 14-й по счету на побережье Каспийского моря с массовым участием молодежи.

В ходе мероприятия участники акции, снабженные необходимыми принадлежностями для уборки, под музыку диджеев собрали на пляже до трех тонн отходов, которые были рассортированы с целью определения наиболее распространенных.

Общественное объединение IDEA вместе с местными и международными партнерами регулярно проводит акции чистоты на побережье Каспия, Куры и других водоемов с целью сохранения, увеличения и охраны водных биоресурсов Азербайджана и региона. Общественное объединение IDEA призывает всех любителей природы не проявлять равнодушия к таким акциям и вносить свой вклад в охрану окружающей среды.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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