Азербайджан - в топ-5 стран для экскурсионного отдыха

16 сентября 2019 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Туристический портал ТурСтат представил информацию, за какие зарубежные страны чаще всего голосуют в премии National Geographic Traveler Awards 2019 о лучших направлениях для отдыха по данным на 16 сентября 2019 года.

По данным ТурСтат, Азербайджан, Италия, Великобритания, Португалия и Бельгия входят в первую пятерку для экскурсионного отдыха.

Для оздоровительного отдыха впереди Чехия и Иордания. Для горнолыжного отдыха - Швейцария и Австрия. Для экскурсионного отдыха - . Для семейного отдыха - Испания и Болгария, для пляжного - Греция и Турция, для экзотического - Япония и Бразилия, для гастрономических путешествий - Грузия, для приключенческого отдыха - Исландия.

Голосование на интернет-сайте National Geographic Россия продлится до 12 октября.

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