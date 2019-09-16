Состоялось открытие студенческого общежития Лянкяранского государственного университета

БАКУ/Trend/ - В Лянкяране состоялось открытие нового школьного здания, учебных корпусов и студенческого общежития Лянкяранского государственного университета

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования, сданная в эксплуатацию Шыхкяранская полная средняя школа имени Гасанова предусмотрена на 432 ученика. Педагогический персонал состоит из 62 учителей. В школе классы с современным оборудованием, есть лаборатория, компьютерная комната, актовый и спортивный залы, комната военной подготовки и библиотека.

Выступив на церемонии открытия нового студенческого общежития на 160 мест и двух новых учебных корпусов Лянкяранского государственного университета заместитель министра образования Фирудин Гурбанов сообщил, что сфера образования в Азербайджане в центре внимания государства, Президент Ильхам Алиев оказывает заботу развитию образования. По словам замминистра, наглядным примером этого является строительство 3200 новых школьных зданий за последние 15 лет, обновление материально-технической базы вузов, усиление финансовой поддержки образованию.

Гурбанов дав высокую оценку открытие студенческого общежития, сказал, что это положительно повлияет на улучшение жилищно-бытовых условий студентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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