В четырех структурах Академии наук Азербайджана избраны новые директора

16 сентября 2019 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В двух институтах и двух музеях отделения гуманитарных наук Национальной академии наук переизбраны директора.

Как сообщает в понедельник Trend, на всеобщем собрании отделения директора были избраны путем скрытого голосования.

В результате академик Иса Хабиббейли избран директором Литературного университета имени Низами Гянджеви, академик Теймур Керимли — директором Института рукописей имени Мухаммеда Физули, академик Рафаэль Гусейнов — директором Национального азербайджанского литературного музея и доктор наук по филологии Гюльбаниз Бабаханлы — директором дома-музея Гусейна Джавида.

Кандидатуры новоизбранных директоров должны быть утверждены президиумом НАНА.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Каспийском море произошло землетрясение
Общество 13 сентября 22:15
Сотрудники НАНА обследовали остров Хара Зиря
Общество 24 августа 12:24
В будущем году АН Азербайджана отметит 75-летие
Общество 17 июля 16:57
В Азербайджане учреждены награды в честь ряда выдающихся ученых страны
Общество 24 апреля 22:03
Названа причина повышенной влажности воздуха на Абшеронском полуострове
Общество 13 марта 09:16
Азербайджанскую науку постигла тяжелая утрата
Общество 25 января 14:05
Лента новостей
Шахин Мустафаев: Азербайджан и Турция подпишут соглашение о преференциальной торговле
Финансы 18:43
Количество банков в Грузии сокращается
Финансы 18:40
В зале Арены гимнастики в Баку легко выступать — грузинская гимнастка
Общество 18:36
В Таджикистан состоялась мониторинговая миссия Проектного блока ЕФСР
Таджикистан 18:29
В Азербайджане 3тыс. турецких компаний
Бизнес 18:29
Казахстан начнет экспорт шерсти и молочных продуктов в Китай
Бизнес 18:28
Узбекистан отменит регулирования цен на сельхозпродукцию
Бизнес 18:28
Узбекистан подписал 22 соглашения с иностранными компаниями почти на $100 млн
Бизнес 18:27
Азербайджан почти вдвое увеличил импорт автомобилей
Бизнес 18:26