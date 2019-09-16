В четырех структурах Академии наук Азербайджана избраны новые директора

БАКУ/Trend/ - В двух институтах и двух музеях отделения гуманитарных наук Национальной академии наук переизбраны директора.

Как сообщает в понедельник Trend, на всеобщем собрании отделения директора были избраны путем скрытого голосования.

В результате академик Иса Хабиббейли избран директором Литературного университета имени Низами Гянджеви, академик Теймур Керимли — директором Института рукописей имени Мухаммеда Физули, академик Рафаэль Гусейнов — директором Национального азербайджанского литературного музея и доктор наук по филологии Гюльбаниз Бабаханлы — директором дома-музея Гусейна Джавида.

Кандидатуры новоизбранных директоров должны быть утверждены президиумом НАНА.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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