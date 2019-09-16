Вилаят Эйвазов: В Азербайджане сократилось число преступлений (ФОТО)

16 сентября 2019 19:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В сравнении с соответствующим периодом 2018 года число умышленных убийств снизилось на 13,8 процента, покушений на убийство — на 18,5. умышленного причинения тяжелого вреда здоровью — на 1,8, преступлений с применением огнестрельного оружия — на 7,5, преступлений против имущества — на 12,2, в том числе разбоя — на 7, вымогательства — на 19, мошенничества — на 27 процентов.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МВД, об этом сказал министр Вилаят Эйвазов на коллегиальном заседании, посвященном предотвращению и раскрытию преступлений против имущества и мелких грабежей в неочевидных условиях, а также деятельности полицейских участковых и инспекторов в сфере применения административного законодательства.

Министр сообщил, что работ по стоящим на повестке дня вопросам в целом удовлетворительна, в то же время, в некоторых территориальных органах есть определенные недочеты и недостатки, и потребовал осуществить адекватные меры для устранения этих недостатков.

Эйвазов довел до сведения собравшихся, что за восемь месяцев этого года задачи, поставленные перед органами МВД по обеспечению правопорядка и общественной безопасности полностью решены.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Вилаят Эйвазов: В Азербайджане сократилось число преступлений (ФОТО)
  • Вилаят Эйвазов: В Азербайджане сократилось число преступлений (ФОТО)
  • Вилаят Эйвазов: В Азербайджане сократилось число преступлений (ФОТО)
  • Вилаят Эйвазов: В Азербайджане сократилось число преступлений (ФОТО)
  • Вилаят Эйвазов: В Азербайджане сократилось число преступлений (ФОТО)
  • Вилаят Эйвазов: В Азербайджане сократилось число преступлений (ФОТО)
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