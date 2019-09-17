В Азербайджане объявлен график собеседования в конкурсе на вакансии в госорганах

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана определил график проведения собеседований по объявленному второго августа конкурсу.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ, собеседования планируется провести 23 сентября и 26 декабря.

Собеседование будет проводиться по 354 вакантным административным должностям государственной службы в 42 госорганах (51 место по 50 вакантным должностям по группе «A», 457 мест по 304 вакантным должностям по группе «B»). Планируется провести 1611 собеседование с 1043 кандидатами, которые прошли регистрацию.

В ГЭЦ планируют 23 сентября и 14 ноября провести общие собеседования. Общее собеседование будет проводиться по 65 местам вакантных должностей в 12 государственных органах. Планируется провести 171 собеседований с 179 кандидатами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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