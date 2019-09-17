Минздрав опроверг информацию о карантине в селах Балакенского района

БАКУ/Trend/ -Распространившаяся в социальных сетях информация о выявлении неизвестной болезни и введении в связи с этим карантина в селах Ени Шариф и Гайса Балакенского района не соответствуют действительности, сообщает Trend со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Азербайджана.

"Главный врач центральной районной больницы Балакен Дильбар Гулиева сообщила пресс-службе минздрава, что в медицинские пункты вышеуказанных сел не поступало обращений в связи с какой-либо болезнью. В больницу поселка Габагчел, расположенного по соседству, жители вышеназванных сел также не обращались", - говорится с сообщении.

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