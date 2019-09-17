В Азербайджане введено ограничение в связи с использованием недр земли

17 сентября 2019 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесено изменение в закон «О недрах земли», сообщает во вторник Trend.

В соответствии с изменением, владелец разрешения, дающего право на использование недр земли, может пользоваться им только сам, но не передавать его другому лицу.

Действие разрешения на право пользования недрами земли не распространяется на юридических лиц, являющихся учредителями (участниками) владельца разрешения, или других лиц, осуществляющих совместную деятельность с владельцем разрешения, в том числе, работающих с ним на основании договора о сотрудничестве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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