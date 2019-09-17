Завтра в Азербайджане до 32 градусов тепла

17 сентября 2019 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-21, днем - 26-29, в Баку ночью - 19-21, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 50-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако утром в ряде горных районов возможен кратковременный дождь, местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью 17-22, днем 27-32, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Преобладание слабого ветра и комфортной температуры на Абшеронском полуострове благоприятно для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Баку до 29 градусов тепла
Общество 16 сентября 13:07
В воскресенье в Баку ожидается дождь
Общество 14 сентября 13:03
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные
Общество 13 сентября 20:33
В субботу в Баку сохранится умеренная погода
Общество 13 сентября 13:21
Завтра в Баку возможен дождь
Общество 12 сентября 14:23
В Баку ожидается до 26 градусов тепла
Общество 11 сентября 14:23
Лента новостей
ЕП поддержал назначение Лагард на пост главы Европейского центробанка
В мире 14:32
В Азербайджане уточнен порядок определения пенсионного обеспечения некоторых военнослужащих
Общество 14:31
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 14:26
Узбекский Tashkent Tobacco осуществил первую экспортную поставку
Бизнес 14:25
Объем товарооборота Казахстана и Южной Кореи вырос почти в два раза
Бизнес 14:15
Азербайджанские туркомпании примут участие в выставке в Карачи
Туризм 14:11
Оман заинтересован в импорте мяса и зерновых из Казахстана
Бизнес 14:06
Министру обороны Азербайджана представлен новый военный атташе Великобритании (ФОТО)
Политика 13:58
Объемы перевалки грузов из Китая через порты Турции составили почти 3 млн. тонн
Турция 13:52