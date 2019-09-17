Надеюсь, у нас тоже будет такой шикарный зал – гимнастка из Австралии

БАКУ /Trend/ - В Баку приезжаю с удовольствием и улыбкой на лице, об этом во вторник сказала Trend гимнастка из Австралии Александра Кирой-Богатырева после выступления в квалификационных соревнованиях 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.

«Всегда есть над чем работать, но на сегодняшний день я довольна выступлением. Организация Чемпионата мира - потрясающая, зал красивый, поддержка зрителей замечательная», - сказала Кирой-Богатырева, которая уже в третий раз приехала в Азербайджан.

Гимнастка добавила, что Австралии гимнастика не очень популярна.

«Надеюсь, в Австралии тоже когда-то тоже будет такой шикарный зал со специалистами мирового уровня. У главного тренера сборной Азербайджана по художественной гимнастике Марианы Василевой шикарные подопечные, вижу, как она работает с ними», - подчеркнула Кирой-Богатырева.

По словам Кирой-Богатыревой, она всегда с удовольствием выступает на соревнованиях в Баку.

«Шикарный город, в Баку приезжаю с удовольствием и улыбкой на лице. Увожу отсюда много сувениров, маме привожу сладости и магнитики», - отметила спортсменка.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 16-22 сентября. Спустя 14 лет Баку вновь принимает Чемпионат мира по художественной гимнастике. Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получит лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.

На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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