В Центре Гейдара Алиева открылась выставка уникальных музыкальных инструментов народов мира (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 17 сентября состоялось открытие выставки «Музыкальные инструменты: единство и разнообразие», сообщает в среду Trend.

На церемонии открытия ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист, профессор Сиявуш Керими рассказал о значимости выставки, открывшейся накануне Дня национальной музыки. Народный артист подчеркнул большую важность организации такой выставки в то время, когда наблюдаются случаи нападок, агрессии в связи с азербайджанскими национальными музыкальными инструментами.

«Мы постоянно должны проводить такую работу по пропаганде азербайджанской культуры в мире. Масштабная организация выставки поражает. Думаю, что у выставки есть будущее, и она должна расти и расширяться. Для гостей, приходящих в Центр Гейдара Алиева, демонстрация музыкальных инструментов, относящихся к азербайджанской культуре и к восточной культуре в целом - очень интересное явление, и все это наша большая пропаганда», - сказал Сиявуш Керими, выразив уверенность в том, что выставка понравится всем.

Народный артист, тарист, профессор Рамиз Гулиев оценил организацию этой грандиозной выставки как важное событие в культурной жизни азербайджанского народа.

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