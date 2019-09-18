На аукционе в Баку гимнастическая лента Яны Батыршиной продана за 2500 евро (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике прошел аукцион, на котором была продана гимнастическая лента посла 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, многократной чемпионки мира по художественной гимнастике, призера Олимпийских игр-1996 в Атланте Яны Батыршиной, сообщает в среду Trend. Аукцион имел благотворительный характер.

Яна Батыршина отметила, что именно с этой гимнастической лентой она выиграла в 1997 году Чемпионат Европы и Финал Гран-при.

«Эта лента уникальна. Сейчас практически все ленты, с которыми выступают девочки, отдают раскрашивать в специальные фирмы. А я свою ленту сама разрисовывала обычными фломастерами. Помню, что у меня на это ушло часа четыре. Этой ленте 22 года, и она в очень хорошем состоянии, я берегла ее. Все деньги, полученные от продажи ленты пойдут на благотворительность. Помимо ленты я подготовила от себя подарок тому, кто станет обладателем сегодняшнего лота – это футболка, на которой я изображена именно с этой лентой. Лента - мой самый любимый гимнастический предмет. Я отдам ее с огромной любовью, уверена, что моя лента принесет удачу новому владельцу», - сказала посол Чемпионата мира.

Стартовой ценой лота было 100 евро. В процессе торгов стоимость лота неоднократно росла. В середине торгов Яна Батыршина решила принять участие в аукционе, назвав цену в 2200 евро.

Но, главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева подняла ставку до 2500 евро, и стала обладателем лота.

«Сегодня наша команда выполняет упражнения с лентой, и когда я шла на аукцион, подумала, что обязательно должна приобрести лот. Нам нужна удача сегодня. Вначале думала, что отдам эту ленту какой-нибудь юной гимнастке, но передумала, видя, как Яне тяжело расставаться с ней. Я бы хотела вернуть ленту, подарить ее Яне», - сказала Василева, особо отметив, что деньги в любом случаи пойдут на благотворительность.

Также было принято решение выставить на торги футболку. Футболка с изображением Яны досталась юной гимнастке по имени Айла. Она была продана за 100 манатов.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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