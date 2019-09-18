Посол Молдовы в Азербайджане встретился со спортсменками в рамках 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)

18 сентября 2019 20:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Молдовы в Азербайджане Георге Леука встретился со спортсменками в рамках проходящего в Национальной арене гимнастики в Баку 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает в среду Trend.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 16-22 сентября. Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получит лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.

На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор:

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  • Посол Молдовы в Азербайджане встретился со спортсменками в рамках 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Посол Молдовы в Азербайджане встретился со спортсменками в рамках 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Посол Молдовы в Азербайджане встретился со спортсменками в рамках 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Посол Молдовы в Азербайджане встретился со спортсменками в рамках 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Посол Молдовы в Азербайджане встретился со спортсменками в рамках 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Посол Молдовы в Азербайджане встретился со спортсменками в рамках 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Посол Молдовы в Азербайджане встретился со спортсменками в рамках 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Посол Молдовы в Азербайджане встретился со спортсменками в рамках 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
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