Как завершился третий день соревнований Чемпионата мира по художественной гимнастике для азербайджанских спортсменок (ФОТО)

18 сентября 2019 21:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова, Вероника Гудис и Марьям Сафарова представили свою программу в упражнениях с лентой в рамках 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, сообщает в среду Trend.

По результатам выступления с лентой Зохра Агамирова набрала 18.700 балла, Вероника Гудис - 17.150 балла, а Марьям Сафарова - 10.450 балла.

По результатам квалификации многоборья на сегодняшний день Зохра Агамирова занимает 22 позицию (57.650 балла), Вероника Гудис – 39 позицию (51.800 балла).

Марьям Сафарова выступает на Чемпионате мира только в одном упражнении с лентой.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 16-22 сентября. Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальнойпрограмме многоборья, получит лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.

На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Как завершился третий день соревнований Чемпионата мира по художественной гимнастике для азербайджанских спортсменок (ФОТО)
  • Как завершился третий день соревнований Чемпионата мира по художественной гимнастике для азербайджанских спортсменок (ФОТО)
  • Как завершился третий день соревнований Чемпионата мира по художественной гимнастике для азербайджанских спортсменок (ФОТО)
  • Как завершился третий день соревнований Чемпионата мира по художественной гимнастике для азербайджанских спортсменок (ФОТО)
  • Как завершился третий день соревнований Чемпионата мира по художественной гимнастике для азербайджанских спортсменок (ФОТО)
  • Как завершился третий день соревнований Чемпионата мира по художественной гимнастике для азербайджанских спортсменок (ФОТО)
  • Как завершился третий день соревнований Чемпионата мира по художественной гимнастике для азербайджанских спортсменок (ФОТО)
  • Как завершился третий день соревнований Чемпионата мира по художественной гимнастике для азербайджанских спортсменок (ФОТО)
  • Как завершился третий день соревнований Чемпионата мира по художественной гимнастике для азербайджанских спортсменок (ФОТО)
  • Как завершился третий день соревнований Чемпионата мира по художественной гимнастике для азербайджанских спортсменок (ФОТО)
  • Как завершился третий день соревнований Чемпионата мира по художественной гимнастике для азербайджанских спортсменок (ФОТО)
  • Как завершился третий день соревнований Чемпионата мира по художественной гимнастике для азербайджанских спортсменок (ФОТО)
Новости по теме
На аукционе в Баку гимнастическая лента Яны Батыршиной продана за 2500 евро (ФОТО)
Общество 17:14
В Национальной арене гимнастики в Баку созданы замечательные условия – израильская гимнастка
Общество 14:16
В Баку я чувствую себя как дома - Линой Ашрам
Азербайджан 00:06
В Баку отличная организация соревнований - обладательница золотой медали Чемпионата мира Екатерина Селезнева
Азербайджан 00:04
Дина Аверина заняла первое место на Чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом в Баку
Общество 17 сентября 20:57
Екатерина Селезнева завоевала «золото» Чемпионата мира в Баку в упражнениях с обручем (ФОТО)
Общество 17 сентября 20:25
Лента новостей
ФРС США понизила базовую ставку
Экономика 22:07
Меня переполняют эмоции - Марьям Сафарова о выступлении на Чемпионате мира
Общество 21:52
В Баку состоялось торжественное открытие XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО)
Культура 21:44
Вероника Гудис представила на Чемпионате мира упражнение с лентой под композицию Муслима Магомаева (ФОТО, ВИДЕО)
Общество 21:40
На матч "Карабах"-"Севилья" продано свыше 90 % билетов
Общество 21:08
Лучшие моменты третьего дня Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)
Общество 21:08
Эльмар Мамедъяров: Важно, чтобы Италия, как член Минской группы, держала в центре внимания Карабахский конфликт
Политика 20:58
Началось прямое авиасообщение между Грузией и Польшей
Туризм 20:47
Поздравляю Федерацию гимнастики Азербайджана с прекрасной организацией Чемпионата мира – посол Молдовы
Общество 20:42