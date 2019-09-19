БАКУ /Trend/ - В среду в Баку состоялась торжественная церемония открытия XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры.

В мероприятии приняли участие министр культуры Абульфас Гараев, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Фарах Алиева, представители государственных структур и общественных организаций, известные деятели культуры и искусства, любители музыки.

На вечере выступили Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста, Рауфа Абдуллаева и солист – российский виолончелист, победитель XVI Международного конкурса имени П.И.Чайковского Сергей Догадин. На концерте прозвучали увертюра из оперы «Кероглу» Узеира Гаджибейли, концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса и Шестая симфония выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, академика Арифа Меликова в память о мастере.

Отметим, что Узеир Гаджибейли навечно вписал свое имя в музыкальную историю Азербайджана. Традиция отмечать день рождения великого композитора как музыкальный праздник заложена великим лидером Гейдаром Алиевым. Согласно Указу, подписанному общенациональным лидером в 1995 году по случаю 110-летия со дня рождения композитора, ежегодно 18 сентября отмечается в нашей стране как День национальной музыки. Великий композитор оставил неизгладимый след в истории азербайджанского народа. Узеир бек также является одной из великих личностей, принимавших непосредственное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Демократической Республики, 100-летие которой мы торжественно отметили в прошлом году.

Традиции Узеир бека продолжаются и сегодня. День национальной музыки уже десять лет отмечается не только как музыкальный праздник. В этот день также дается старт международному фестивалю. Азербайджанская музыка пропагандируется сегодня на мировой арене. Выступая на международных конкурсах, наши музыкальные коллективы демонстрируют силу музыкального искусства азербайджанского народа. Благодаря Фонду Гейдара Алиева и деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой исторические традиции азербайджанской музыки охраняются ЮНЕСКО.

Сегодня представители музыкальной общественности почтили в Аллее почетного захоронения память Узеира Гаджибейли, а также Муслима Магомаева и других наших выдающихся композиторов. По случаю Дня музыки проводятся мероприятия во всех регионах Азербайджана. Кроме того, в рамках нынешнего XI Международного музыкального фестиваля во всех культурных учреждениях столицы царит праздничное настроение, звучат произведения известных музыкантов.

На XI Международном музыкальном фестивале выступят известные музыкальные коллективы из Азербайджана, США, России, Китая, Турции, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины и Грузии. В дни фестиваля в ряде концертных залов столицы – Международном центре мугама, Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, Союзе композиторов Азербайджана, Бакинской музыкальной академии, во Дворце Гейдара Алиева, Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре планируется проведение до 40 мероприятий. 25 сентября в рамках фестиваля в Центре мугама «Карабах» Агджабединского района состоится концерт с участием Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца (художественный руководитель и главный дирижер - Агаверди Пашаев) и солистов. В тот же день в Гянджинской государственной филармонии будет представлена двухактная музыкальная комедия «Не та, так эта» Узеира Гаджибейли с участием труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под руководством дирижера Севиль Гаджиевой.

В дни фестиваля состоятся презентации проекта «Азербайджан в 100 песнях» народной артистки, композитора Айгюн Самедзаде, а в Союзе композиторов Азербайджана – книги «Музыкальная история Азербайджана» заслуженного деятеля искусств, академика Земфиры Сафаровой, юбилейный вечер, посвященный 100-летию Солтана Гаджибекова и другие мероприятия.

Фестиваль продлится до 30 сентября.

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