В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)

19 сентября 2019 09:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку 19 сентября стартовал четвертый день соревнований 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня пройдут квалификационные и финальные соревнования в индивидуальной программе, гимнастки продемонстрируют упражнения с булавами и лентой.

Азербайджан на сегодняшних соревнованиях представят Зохра Агамирова, Вероника Гудис и Елизавета Лузан. Гимнастки продемонстрируют упражнения с булавами.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана 16-22 сентября. В Чемпионате участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые ведут борьбу в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также названы имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020.

Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку стартовал четвертый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
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