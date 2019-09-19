В Баку почтили память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня день памяти ученого-востоковеда, педагога, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой, сообщает Trend

Коллектив Института востоковедения имени Зии Буниятова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) посетил могилу Аиды Имангулиевой во второй Аллее почетного захоронения, с глубоким уважением почтил ее память, возложил венки и цветы к ее могиле.

Выступая на церемонии, директор Института востоковедения, депутат Милли Меджлиса (парламента), член-корреспондент НАНА Гёвхар Бахшалиева отметила, что Аида Имангулиева была яркой личностью, отличающейся личными качествами и общественной деятельностью.

Отметив, что Аида Имангулиева была ученым, оставившим неизгладимый след в развитии азербайджанского востоковедения, Бахшалиева добавила, что, являясь автором трех солидных монографий, более 100 научных и научно-популярных статей, Аида Имангулиева впервые в системной форме изучила взаимосвязь и влияние арабской и западной литературы.

По словам директора Института, именно благодаря ее исследованиям стало известно, что новоарабская литература находилась под очень сильным влиянием западной литературы, в том числе, английских романтиков, представителей русского реализма.

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