Американские спортсменки в восторге от Национальной арены гимнастики в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Американские гимнастки - Эвита Грискенас, Камилла Фили и Лаура Зенг, выступающие на 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике в восторге от Национальной арены гимнастики в Баку, об этом в четверг спортсменки сказали Trend.

«Была в Баку в 2017 году на Кубке мира. Сейчас вернулась, и такое ощущение, что все по-новому. Великолепные декорации, шикарный зал. Зрителей много, они активно поддерживают. Приятно, что есть болельщики из США. Арена гимнастики мне знакома, но на Чемпионате мира зал так оформлен, что создается ощущение, что ты попадаешь в сказку», - сказала Грискенас.

По словам Эвиты Грискенас, тот факт, что соревнования носят, лицензионный характер не вызывает у нее волнений, и она старается стабильно выполнить программу.

«Все соревнования воспринимаю аналогично, знаю, что от меня ожидают тренера и стараюсь это выполнять», - добавила Грискенас.

Другая американская спортсменка Камилла Фили осталась довольна своим выступлением в ходе четвертого дня соревнований.

«Были некоторые недочеты, но в целом все хорошо. До Чемпионата мира была на соревнованиях в Баку три раза. Организация как всегда прекрасная, много ковров, места для тренировок, четкое расписание. В зале большое количество зрителей из Азербайджана, из США болельщики тоже приехали нас поддержать. Это вдохновляет, когда тебя поддерживает столько зрителей», - подчеркнула Фили.

Лаура Зенг тоже отметила, что она вдохновлена отношением азербайджанской публики.

«Было очень приятно выступать перед азербайджанскими зрителями. Публика вдохновила меня, придала позитивной энергии. В Баку на соревнованиях я уже была, мне нравится приезжать сюда, город – красивый, а Арена гимнастики невероятная, здесь много места и света», - добавила Зенг.

Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана 16-22 сентября. В Чемпионате в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны.

Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также названы имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020.

Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

