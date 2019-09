Гимнасткам абсолютно комфортно выступать в Баку – зрительница

БАКУ /Trend/ - Думаю, что всем гимнасткам абсолютно комфортно выступать в Баку, сказала в четверг Trend зрительница 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Юлия Пиляк, приехавшая из Петрозаводска (Россия).

«Первый раз приехала на Чемпионат мира, сама занималась гимнастикой 11 лет, сейчас этим видом спорта занимаются мои дочки. С большим интересом следим за ходом соревнований. Конечно, гимнастки волнуются, это сказывается иногда на выступлениях. Но, соревнования есть соревнования, тут победит сильнейший, и в плане моральной устойчивости тоже», - сказала она.

По словам Юлии Пиляк, организация Чемпионата мира в Баку – превосходная.

«Арена гимнастики восхитительная, зал оформлен ярко. Нам оказали теплый, дружелюбный прием», - добавила зрительница.

Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана 16-22 сентября. В Чемпионате в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны.

Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также названы имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020.

Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева.

