Госагентство прокомментировало слухи об отмене бесплатных медицинских услуг в Азербайджане

19 сентября 2019 18:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственное агентство обязательного медицинского страхования прокомментировало информацию об отмене в стране бесплатных медицинских услуг.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, утверждение, что медицинские услуги бесплатны неправильное. В настоящее время для оказания гражданам медицинских услуг в государственных здравоохранительных учреждениях системе здравоохранения выделяются средства из госбюджета.

После внедрения в стране обязательного медицинского страхования финансирование государственных медучреждений будет осуществляться Агентством. За медуслуги, оказанные гражданину, платящему взносы по обязательному медицинскому страхованию (застрахованному), Агентство будет выплачивать средства медучреждению .

Наряду с этим, Агентство будет контролировать качество оказанных в медучреждениях услуг и обеспечит доступ населению ко всем медуслугам.

"Сообщаем, что согласно закону "Об обязательном медицинском страховании", который вступит в силу с первого января 2020 года, пакет услуг, которыми сможет воспользоваться население, будет состоять из двух частей — базовой и дополнительной. В базовую часть входит первичные медицинские услуги, скорая и неотложная помощь. Медуслуги, оказываемые гражданам в поликлиниках (предварительное медобследование и лечение, патронаж беременных и новорожденных, выдача направлений к врачам-специалистам и на дополнительное обследование, иммунопрофилактика, в экстренных и неотложных случаях первая медицинская помощь, санитарное информирование населения) в рамках базовой части будут оказаны населению за счет государственного бюджета", - сказали в Агентстве.

Там же было отмечено, что базовой частью смогут воспользоваться граждане Азербайджана, постоянно или временно проживающие в Азербайджане иностранцы и не имеющие гражданства лица.

Для того, чтобы пользоваться услугами дополнительной части пакета (обследования и лечения амбулаторно и стационарно, физиотерапия, обеспечение лекарствами в стационаре) необходимы платить взносы по обязательному медицинскому страхованию.

"Амбулаторные услуги, оказываемые в поликлиниках относятся к дополнительной части. В таком случае, застрахованный гражданин не будет платить за оказанные услуги. То есть, гражданин сможет воспользоваться этими услугами оплатив взнос по обязательному медстрахованию", - подытожили в Агентстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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