Определились финалистки Чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой

БАКУ /Trend/ - В четверг в Национальной арене гимнастики определились финалистки 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой, сообщает Trend.

В финал прошли – Дина Аверина (Россия, 21.700 балла), Линой Ашрам (Израиль, 21.150 балла), Влада Никольченко (Украина, 21.150 балла), Екатерина Селезнева (Россия, 20.700 балла), Милена Балдассарри (Италия, 20.500 балла), Анастасия Салос (Беларусь, 20.100 балла), Алина Гарнаско (Беларусь, 20.050 балла), Лаура Зенг (США, 19.400 балла).

Азербайджанские гимнастики в упражнении с лентой в финал не прошли - Зохра Агамирова расположилась на 16 позиции с результатом 18.700 балла, Вероника Гудис на 35 строчке с результатом 17.150 балла, Марьям Сафарова - на 127 месте с результатом 10.450 балла.

Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана 16-22 сентября. В Чемпионате в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны.

Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также названы имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020.

Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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