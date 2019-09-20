Медуслуги в больницах Азербайджана после смены ими статуса не станут платными – госагентство

20 сентября 2019 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Минздрав переведет все медучреждения до конца года в статус юридических лиц публичного права. Об этом председатель Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев сказал на мероприятии, посвященном теме «Медицинский бизнес-форум: текущая ситуация и перспективы», сообщает в пятницу Trend.

"Порой встречается ошибочное мнение, что если больницы станут юридическими лицами публичного права, то медицинские услуги будут платными. Это не означает переход больниц на платное обслуживание", - сказал Алиев.

По его словам, перевод больниц в статус юридических лиц публичного права предоставляет больше возможностей в плане оперативности. Это касается и управления финансовыми ресурсами, и получения средств от Госагентства и других структур.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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