Движение транспорта по вспомогательной дороге пр. Гейдара Алиева в Баку будет ограничено

20 сентября 2019 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ночь на субботу с 00:00 и до 05:00 утра на вспомогательной дороге в сторону города по проспекту Гейдара Алиева, в туннеле, проходящем под Багировским мостом, будут проводиться работы по устранению неисправностей в электрической системе, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

На время ремонта этот участок дороги будет закрыт для движения транспорта.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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