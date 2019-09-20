Движение транспорта по вспомогательной дороге пр. Гейдара Алиева в Баку будет ограничено

БАКУ /Trend/ - В ночь на субботу с 00:00 и до 05:00 утра на вспомогательной дороге в сторону города по проспекту Гейдара Алиева, в туннеле, проходящем под Багировским мостом, будут проводиться работы по устранению неисправностей в электрической системе, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

На время ремонта этот участок дороги будет закрыт для движения транспорта.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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