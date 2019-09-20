Военная продукция АН Азербайджана протестирована на учениях минобороны

20 сентября 2019 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В военных учениях, проведенных в N-ской воинской части министерства обороны с 13 по 16 сентября, в реальных условиях была использована военная продукция очередного совместного проекта Центра стратегических научных исследований аппарата Президиума (ЦСНИ) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Военной академии ВС Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Академию.

На учениях, проведенных на максимальной дистанции, в условиях трудного рельефа (горно-лесная, скалистая территория), ночного времени суток и сложной обстановке радиоэлектронной борьбы, военная продукция ЦСНИ показала полное соответствие поставленным требованиям.

Было отмечено, что последние образцы продукции Академии ВС и ООО «Парк науки и технологий», являющегося резидентом Парка новых технологий НАНА, признаны целесообразными для внедрения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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