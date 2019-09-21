В минэкологии Азербайджана обсудили упрощение выдачи документов экологического соответствия

21 сентября 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана с целью обеспечения полной прозрачности в получении документов для приведения деятельности предприятий в соответствие с экологическими нормами была проведена встреча, сообщает в субботу Trend.

Во встрече приняли участие руководящие лица министерства, специалисты по подготовке нормативных документов в сфере экологии, сотрудники более 20 госструктур, ученые, представители неправительственных организаций.

Были обсуждены вопросы снижения числа нормативных документов в сфере экологии, упрощения системы специальных разрешений и заключений, выдачи этих документов посредством Службы ASAN, выслушаны конкретные предложения в этом направлении.

В ходе обсуждений было доведено до внимания, что министерство заинтересовано в создании прозрачной системы разрешений и заключений, устранении трудностей, с которыми сталкиваются граждане, в еще более простой и эффективной организации государственных услуг, была отмечена важность активного участия партнеров в этом деле.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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