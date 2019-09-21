Три азербайджанских борца в четвертьфинале чемпионата мира в столице Казахстана (ФОТО)

21 сентября 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершается чемпионат мира по борьбе, который проводится в столице Казахстана Нур-Султане.

Как сообщает в субботу Trend, в восьмой день соревнований стартовали состязания в весовых категориях 61, 79, 86 и 97 килограммов.

Подключившийся к борьбе в 1/8 финала азербайджанский спортсмен Ахмеднаби Гварзатилов, одержав сенсационную победу над кубинским чемпионом мира, вышел в четвертьфинал.

Джабраил Гасанов вступил в борьбу также с 1/8 финала. Капитан азербайджанской сборной прошел в 1/4 финала, одолев атлета из Украины.

Александр Гостиев в первой встрече уступил узбекскому спортсмену.

Шариф Шарифов на квалификационном этапе оказался сильнее корейского борца. Азербайджанский олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, одолев представителя Украины, вышел в 1/4 финала.

(Текст: Турал Гараджаев)

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  • Три азербайджанских борца в четвертьфинале чемпионата мира в столице Казахстана (ФОТО)
  • Три азербайджанских борца в четвертьфинале чемпионата мира в столице Казахстана (ФОТО)
  • Три азербайджанских борца в четвертьфинале чемпионата мира в столице Казахстана (ФОТО)
  • Три азербайджанских борца в четвертьфинале чемпионата мира в столице Казахстана (ФОТО)
  • Три азербайджанских борца в четвертьфинале чемпионата мира в столице Казахстана (ФОТО)
  • Три азербайджанских борца в четвертьфинале чемпионата мира в столице Казахстана (ФОТО)
  • Три азербайджанских борца в четвертьфинале чемпионата мира в столице Казахстана (ФОТО)
  • Три азербайджанских борца в четвертьфинале чемпионата мира в столице Казахстана (ФОТО)
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