Три азербайджанских борца в четвертьфинале чемпионата мира в столице Казахстана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершается чемпионат мира по борьбе, который проводится в столице Казахстана Нур-Султане.

Как сообщает в субботу Trend, в восьмой день соревнований стартовали состязания в весовых категориях 61, 79, 86 и 97 килограммов.

Подключившийся к борьбе в 1/8 финала азербайджанский спортсмен Ахмеднаби Гварзатилов, одержав сенсационную победу над кубинским чемпионом мира, вышел в четвертьфинал.

Джабраил Гасанов вступил в борьбу также с 1/8 финала. Капитан азербайджанской сборной прошел в 1/4 финала, одолев атлета из Украины.

Александр Гостиев в первой встрече уступил узбекскому спортсмену.

Шариф Шарифов на квалификационном этапе оказался сильнее корейского борца. Азербайджанский олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, одолев представителя Украины, вышел в 1/4 финала.

(Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.