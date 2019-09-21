В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)

21 сентября 2019 14:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку 21 сентября стартовал шестой день соревнований 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает в субботу Trend.

Сегодня пройдут соревнования команд в групповых упражнениях - 5 мячей, 3 обруча и 2 пары булав. Азербайджан сегодня представляет команда в составе - Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

По итогам сегодняшних соревнований определятся команды-финалисты и победители в многоборье. Также пять команд получат лицензии на Олимпийские игры-2020. Напомним, что по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще 5 команд.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики стартовал шестой день соревнований Чемпионата мира (ФОТО)
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