Высота волн на Каспии достигла 3,8 метра - минэкологии Азербайджана

21 сентября 2019 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Cкорость северо-западного ветра в Баку достигла 35 метров в секунду, в Сумгайыте - 34 метров в секунду, в Пираллахы - 26 метров в секунду, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации станции Нефтяные камни, скорость ветра в районе станции достигает 22 метров в секунду, а высота волн составляет 3,8 метра.

(Текст: Турал Гараджаев)

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