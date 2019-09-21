«Topaz» обратился к клиентам в связи с возникшими техническими проблемами

21 сентября 2019 18:00 (UTC+04:00)

В букмекерской компании «Topaz» возникли технические проблемы.

В настоящее время ведутся работы по устранению возникших проблем.

Билеты, находящиеся у клиентов «Topaz», считаются утверждёнными со стороны Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана ценными бумагами. Обеспечение выплат по выигрышам не зависит только от воли компании «Topaz». Выигрыши должны быть выплачены, и их выплата обязательно будет обеспечена.

В связи с возникшими проблемами автоматическое оценивание билетов приостановлено. Однако, несмотря на выходные дни, сотрудники компании работают в чрезвычайном режиме. Будет произведено мануальное оценивание всех билетов и в случае выигрыша со стороны компании будет обеспечена их выплата.

Уверяем наших клиентов, что все выигрыши будут выплачены.

Принимаются меры для скорейшего устранения проблемы.

Компания «Topaz» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Отметим, что ЗАО "Caspiantech" было основано 19-го января 2010 года с целью оценки инвестиционного потенциала сектора игровых пари в Азербайджане, и торговая марка "Topaz" начала свою деятельность, будучи первым и единственным законным оператором спортивных ставок в 2011 году. Со дня основания торговая марка "TOPAZ" стала особым сторонником развития спорта, поддерживая различные спортивные федерации. Кроме того, в настоящее время ЗАО "Caspiantech" работает над различными проектами для развития других видов спорта в Азербайджане.

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