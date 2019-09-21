Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (ФОТО)

21 сентября 2019 18:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио, сообщает в субботу Trend.

По итогам соревнования групповых команд азербайджанские гимнастки получили за два упражнения 53.100 балла. За упражнения с 5 мячами судьи поставили нашим гимнасткам 26.400 балла, упражнение с 3 обручами и 2 парами булав было оценено в 26.700 балла.

В состав команды Азербайджана в групповых упражнениях входят - Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (ФОТО)
  • Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (ФОТО)
  • Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (ФОТО)
  • Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (ФОТО)
  • Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (ФОТО)
  • Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (ФОТО)
  • Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (ФОТО)
  • Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (ФОТО)
  • Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (ФОТО)
  • Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (ФОТО)
  • Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (ФОТО)
  • Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (ФОТО)
  • Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (ФОТО)
  • Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (ФОТО)
  • Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (ФОТО)
  • Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (ФОТО)
  • Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (ФОТО)
  • Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (ФОТО)
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