Команда России в групповых упражнениях завоевала «золото» Чемпионата мира в Баку

21 сентября 2019 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Команда России в групповых упражнениях с результатом 58.700 балла завоевала золотую медаль в многоборье групповых упражнений, сообщает в субботу Trend.

На втором месте команда Японии (58.200 балла), на третьем - Болгарии (58.000 балла).

Команда Азербайджана в групповых упражнениях заняла восьмую позицию с результатом 53.100 балла. По итогам сегодняшнего выступления команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

В состав команды Азербайджана входят - Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева)

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