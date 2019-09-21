ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды

21 сентября 2019 21:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- В связи с сильным ветром на территории Азербайджана ОАО "Азеришыг" перешел на усиленный режим работы.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

По его словам, привлечена дополнительная техника.

"Сегодня в связи с наблюдаемой с утра ветряной погодой "Азеришыг" перешел на усиленный режим работы. Так, в регионы, в частности, в горные и предгорные территории, доставлены дополнительные материалы, машины и механизмы. Это же позволяет в самый короткий срок предотвратить возможные перебои и аварии", - сказал Мустафаев.

Глава пресс-службы отметил, что в некоторых регионах наблюдались кратковременные перебои в электроснабжении.

"Мы просим потребителей проявлять осторожность и звонить в действующий 24 часа Call-центр 199 в случае проблем, которые могут возникнуть в подаче электроэнергии, или в случае аварий".

(Автор: Самир Али)

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