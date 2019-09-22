Высота волн на Каспии достигла 6,6 метра - минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана распространило информацию в связи с погодными условиями в стране.

Согласно информации, с 21 сентября до утра 22 сентября погода на территории страны была нестабильной, шли дожди, местами интенсивные. В горных территориях выпал снег, в некоторых районах дул сильный северо-западный ветер.

Скорость северо-западного ветра в некоторых местах усиливалась до 15-20 метров в секунду, в отдельных местах до 24-38 метров в секунду, на Абшеронском полуострове и в Абшеронском морском районе - до 20-25 метров в секунду, в некоторых местах временами достигал 35-38 метров в секунду. Согласно информации станции Нефтяные камни, высота волн составляет 6,6 метра.

В Астаринском районе выпало 33 мм осадков, в Лянкяранском - 28 мм, в Лерикском - 25 мм, в Шахдаге - 11 мм, в Ярдымлинском районе - 9 мм, в Шамахинском районе - 7 мм, в Гусарском районе - 5 мм, в Хыналыг, Губа - 4 мм, в большинстве районов - 0,0-1,0 мм.

В Шахдаге высота снежного покрова составила три сантиметра, в Хыналыг, Гырыз - один сантиметр.

Отметим, что нестабильная погода на территории страны будет продолжаться и 22 сентября, а 23 сентября погода будет умеренной, в основном без осадков.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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