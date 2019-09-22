Какой будет погода завтра в Азербайджане?

22 сентября 2019 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В первой половине дня в некоторых местах есть вероятность кратковременных дождей. Будет дуть умеренный южный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 13-15, днем - 20-24 градусов тепла, в Баку ночью - 13-15, днем - 21-23 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70 , днем - 45-50 процентов.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Однако вечером в некоторых северных и восточных районах есть вероятность кратковременных дождей. Ночью и утром в отдельных местах будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночь составит 14-18 градусов, днем - 22-27 градусов тепла, в горах ночью - 3-7, днем - 10-15 градусов тепла.

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