Малейка Аббасзаде: Азербайджан готов к сотрудничеству в применении методов оценивания в образовании

23 сентября 2019 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов к сотрудничеству со всеми в применении методов оценивания в образовании.

Об этом председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде сказала на церемонии официального открытия 45-й ежегодной конференции Международной ассоциации по оценке качества образования (IAEA) на тему «Оценивание и принятие решений: индивидуальные и институциональные пути решения», сообщает в понедельник Trend.

Аббасзаде напомнила, что впервые эта конференция была проведена в Баку в 2007 году: «С прошлого мероприятия минуло 12 лет. За это время изменились и мы, и мир, на который повлияли многие культурные и технологические новшества. Все это повлияло и на сферу образования».

Она добавила, что эти большие перемены должны способствовать и изменениям в области оценивания: "Уже десятилетия, как оценивание является одним из актуальных приоритетов в образовании, и проведение реформ в этой сфере - одна из основных тем обсуждений".

Президент IAEA Ренди Беннетт отметил в свою очередь, что ГЭЦ провел большую работу для проведения в очередной раз в Азербайджане богатой темами конференции IAEA. ГЭЦ подготовил интересную и информативную научную программу, а также ряд социальных проектов в Баку: «Пусть эта конференция запомнится насыщенными идеями и дискуссиями, взаимными связями, а также поможет совместной работе, чтобы повысить эффективность образования и сделать мир еще лучше».

Отметим, что с 22 по 27 сентября в Баку проходит 45-я ежегодная конференция Международной ассоциации по оценке качества образования (IAEA).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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