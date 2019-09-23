Завтра в Баку умеренная погода, до 26 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых местах возможен кратковременный дождь, северо-западный ветер днем сменится южным, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 14-18, днем - 23-27, в Баку ночью 15-17, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в ряде восточных районов ожидается дождь. Ночью и утром местами туман, умеренный восточный ветер.

Ночью 10-15, днем 23-28, в горах ночью 5-9, днем 13-18 градусов тепла.

24-25 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятствующие метеозависимым людям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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