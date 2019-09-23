В Баку состоится Неделя массового футбола

23 сентября 2019 17:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На территории Центра Гейдара Алиева 25 сентября Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) проведет Неделю массового футбола (Grassroots Week), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Ассоциацию.

Проект нацелен на повышение массовости футбола, эффективную организацию досуга детей и подростков, повышение у них интереса к футболу и другим видам спорта, пропаганду здорового образа жизни.

Отметим, что в фестивале примут участие дети в возрасте 6-13 лет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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