В Баку состоится Неделя массового футбола

БАКУ /Trend/ - На территории Центра Гейдара Алиева 25 сентября Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) проведет Неделю массового футбола (Grassroots Week), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Ассоциацию.

Проект нацелен на повышение массовости футбола, эффективную организацию досуга детей и подростков, повышение у них интереса к футболу и другим видам спорта, пропаганду здорового образа жизни.

Отметим, что в фестивале примут участие дети в возрасте 6-13 лет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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