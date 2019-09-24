ГЭЦ Азербайджана о необходимости изменений в программе обучения студентов, поступивших в вузы на платной основе

БАКУ /Trend/ - Учитывая разницу между результатами абитуриентов, поступивших по государственному заказу и на основе платной формы обучения, в Азербайджане необходимо внести изменения в программу обучения для студентов вузов, поступивших на платной основе. Об этом говорится в научно-статистическом анализе Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана в связи с приемом студентов в вузы на 2018-2019 учебный год, сообщает Trend.

Согласно исследованиям ГЭЦ, анализ ответов абитуриентов на экзаменационные вопросы показывает, что результаты поступивших на платной основе ниже, чем у поступивших по госзаказу. Абитуриенты, показавшие такие результаты, в дальнейшем будут испытывать трудности в освоении программы обучения на первом курсе. "Поэтому необходимо подготовить расширенный план обучения для студентов первого курса. В то же время, учитывая разницу между результатами абитуриентов, поступивших по государственному заказу и на основе платной формы обучения, часть средств, выплачиваемых поступившими на основе платной формы обучения, должна быть направлена на подготовку студентов на уровне современных стандартов образования", - говорится в статистическом анализе.

Наименьшая разница в уровне знаний между теми, кто поступил на плановые места, выделенные на основе государственного заказа, и теми, кто поступил на основе платной формы обучения, зафиксирована в IV группе специальностей. Наибольшая разница зафиксирована во II группе, говорится в статистическом анализе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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