В части Гянджи и Нефтчалинского района будут ограничения в газоснабжении (ФОТО)

24 сентября 2019 10:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в газоснабжении части Гянджи и Нефтчалинского района будут ограничения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО Азеригаз.

В связи с работами, которые будут проведены на газовых линиях среднего давления, и в измерительной сети, с 9:00 приостановлено газоснабжение части Гянджи.

Кроме того, с 10:00 не будет газа в ряде населенных пунктов Нефтчалинского района в связи с работами на новой линии среднего давления.в направлении села Сурра.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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  • В части Гянджи и Нефтчалинского района будут ограничения в газоснабжении (ФОТО)
  • В части Гянджи и Нефтчалинского района будут ограничения в газоснабжении (ФОТО)
  • В части Гянджи и Нефтчалинского района будут ограничения в газоснабжении (ФОТО)
  • В части Гянджи и Нефтчалинского района будут ограничения в газоснабжении (ФОТО)
  • В части Гянджи и Нефтчалинского района будут ограничения в газоснабжении (ФОТО)
  • В части Гянджи и Нефтчалинского района будут ограничения в газоснабжении (ФОТО)
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