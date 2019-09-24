В Баку сохранится умеренная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером местами возможен кратковременный дождь, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 16-19, днем - 24-27, в Баку ночью 17-19, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых северных и восточных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами туман, Западный ветер временами в отдельных местах будет усиливаться.

Ночью 12-17, днем 25-30, в горах ночью 3-8, днем 14-19 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что будет благоприятствовать метеозависимым людям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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