В Центре Гейдара Алиева откроется персональная выставка известного турецкого художника Ахмета Гюнештекина

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в рамках «Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими» первого октября откроется персональная выставка известного турецкого художника Ахмета Гюнештекина - The Alphabet of Memory, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

В экспозиции будут представлены более 20 произведений автора.

В экспозиции будет выставлена инсталляция автора, посвященная Имадеддину Насими. Создавая произведение, называемое "Recm Nasimi", автор был вдохновлен уникальной личностью и поэтическим наследием Имадеддина Насими. В этой инсталляции Ахмет Гюнештекин отражает догмы хуруфизма - литературного и философского крыла суфизма.

Среди экспонируемых работ и известное произведение художника "Ölümsüzlük odası" («Комната бессмертия»). Эту инсталляцию автор создал под влиянием археологических находок, найденных в древнем храмовом комплексе Гёбекли-Тепе, находящимся на северо-востоке города Шанлыурфа.

Главными источниками его вдохновения были шумерский миф о Гильгамеше и библейская легенда о Ное. Вызвавшее большой резонанс произведение впервые демонстрировалось в 2018 году.

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