Отсутствие заочных плановых мест в магистратуре негативно скажется на рынке труда — ГЭЦ

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) опубликовал научно-статистический анализ приема сутдентов в 2018-2019 учебном году, передает во вторник Trend.

В Центре считают, что было бы целесообразным заменить заочную форму обучения на удаленную, чем полностью отказаться от нее.

В мировой практике широко используется такая форма обучения и текущий уровень ИКТ в стране создает условия для осуществления этой формы обучения. Согласно анализу Центра, впервые в 2012 году для бакалавров была создана новая возможность выбора формы обучения (очная или заочная). Таким образом, бакалавры, поступающие в магистратуру во время регистрации выбирали желаемую форму обучения. В результате по сравнению с прошлым годом (в 2011 году 27,3 процента) в 2012 году число абитуриентов, которые выбрали заочную форму обучения в магистратуре, выросло, составив 35,5 процента от общего числа.

"Как видно, свобода выбора формы образования стала причиной значительных изменений. Стремление бакалавров получить образование в магистратуре в заочной форме связано с их трудовой деятельностью. А это в свою очередь, позволяет совмещать и получение образования и трудовую деятельность. Но с 2013 года такая практика не применялась и в результате число бакалавров, поступивших на заочную форму образования в магистратуру, снизилось и составило 24,6 процента. В 2014 году вообще не было выделено плановых мест на заочное образование в магистратуре. Учитывая вышеуказанное, становится ясно, что возможности бакалавров, занимающихся трудовой деятельностью усовершенствовать свои знания и навыки, ограничены. А это негативно повлияет на рынок труда", - сказали в ГЭЦ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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