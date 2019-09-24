В Центре Гейдара Алиева откроется персональная выставка известного турецкого художника Ахмета Гюнештекина (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в рамках "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими" первого октября откроется персональная выставка известного турецкого художника Ахмета Гюнештекина - The Alphabet of Memory, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

В экспозиции будут представлены более 20 произведений автора.

В экспозиции будет выставлена инсталляция автора, посвященная Имадеддину Насими. Создавая произведение, называемое "Recm Nasimi", автор был вдохновлен уникальной личностью и поэтическим наследием Имадеддина Насими. В этой инсталляции Ахмет Гюнештекин отражает догмы хуруфизма - литературного и философского крыла суфизма.

Среди экспонируемых работ и известное произведение художника "Ölümsüzlük odası" ("Комната бессмертия"). Эту инсталляцию автор создал под влиянием археологических находок, найденных в древнем храмовом комплексе Гёбекли-Тепе, находящимся на северо-востоке города Шанлыурфа.

Главными источниками его вдохновения были шумерский миф о Гильгамеше и библейская легенда о Ное. Вызвавшее большой резонанс произведение впервые демонстрировалось в 2018 году.

Над «Комнатой бессмертия» автор работал совместно со 130 людьми различных профессий. Произведение состоит из 22 тысяч металлических черепов и витого рога. На него пошло 35 тонн алюминия.

Ахмет Гюнештекин, который является одним из выдающихся деятелей современного турецкого искусства, родился в 1966 году.

Начавший рисовать с пяти лет, Гюнештекин в 1981 году переехал в Стамбул. В 1997 году он открыл первую студию в Стамбуле.

В 2003 году в Культурном центре «Ататюрк» прошла его первая большая выставка под названием «Цвета после тьмы» ("Zülmətdən sonra rənglər").

В 2005 году он реализовал документальный проект «По следу Солнца» ("Günəşin izində").

В 2010 году художник создал Центр искусства Гюнештекин.

В 2013 году он открыл первую международную выставку в Венеции, и стал сотрудничать с галереей Marlborough.

Выставка художника в Центре Гейдара Алиева будет открыта до 31 марта 2020 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редакторы: Хазар Ахундов, Ровшан Гусейнов)

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