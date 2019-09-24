Фонд Гейдара Алиева окажет поддержку в лечении сына шехида

БАКУ/Trend/ - Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева окажет поддержку в лечении жителя села Тезекенд Тертерского района Эльхана Мехтиева.

Как сообщает во вторник Trend, Эльхан Мехтиев, сын Эльмана Мехтиева, ставшего шехидом в боях за Агдере в 1992 году, обратился за помощью в лечении острой бронхиальной астмы, от которой он страдает.

По причине того, что Эльхан Мехтиев в настоящее время проживает в Тертере в тяжелых жилищно-бытовых условиях, Фонд Гейдара Алиева в короткий срок осуществит строительство нового дома для семьи.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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