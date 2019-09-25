В Гяндже состоится шоу и соревнования спортивных автомобилей (версия 2)

25 сентября 2019 13:26 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:01)

БАКУ /Trend/ - В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана 29 сентября состоятся шоу и соревнования спортивных автомобилей, сообщает в среду Trend со ссылкой на Федерацию.

В мероприятии, которое будет организовано в парковом комплексе Гейдара Алиева, будут участвовать более 40 автомобилей - "Volkicar" (мини-гоночные автомобили), картинговые и дрифт-автомобили, спорткары.

В мероприятии будут участвовать известные пилоты – промоутер "Drift GP International" Нэйл Ганн (Niall Gunn), чемпион Германии по дрифту Себастьян Фонтейн (Sebastian Fontijn), победитель соревнований "Drift All Stars European Series" Мартин Ричардс (Martin Richards), технический директор соревнований "Drift GP International" Антанас Кигуолис (Antanas Kyguolis), а также местные пилоты по дрифту и "Volkicar".

В мероприятии состоятся пробег "Volkicar", дрифт-автомобилей и спортивных автомобилей, будут проведены соревнования и представлено шоу "Volkicar" со спорткаром "burnout", организовано дрифт шоу.

Среди зрителей будет проведена викторина на тему автомобильного спорта и безопасности дорожного движения, и награждены 20 активных участников.

В рамках мероприятия в Гяндже для детей пройдет Неделя безопасности дорожного движения. В связи с этим с 30 сентября по четвертое октября тренинги, которые будут организованы в ряде общеобразовательных школ Гянджи, будут вести консультанты Федерации по безопасности дорожного движения Алляз Алиев, Аршад Гусейнов и Сахиб Аскеров. Дети будут проинформированы о безопасности дорожного движения, в том числе, дорожных знаках, светофорах, пешеходных переходах и др.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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