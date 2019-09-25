Завтра в Баку до 27 градусов тепла, ветер усилится

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер вечером порой будет усиливаться, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 15-19, днем - 24-28, в Баку ночью 16-18, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в ряде восточных районов ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами туман. В отдельных местностях западный ветер будет временами усиливаться.

Ночью 12-17, днем 25-30, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.

26-27 сентября на Абшеронском полуострове будет преобладать умеренный северный ветер, температура воздуха ожидается близкой к климатической норме, что, в основном, будет благоприятствовать метеочувствиельным людям.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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