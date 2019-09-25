Умайра Тагиева: В первые дни октября температура будет выше климатической нормы

25 сентября 2019 19:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В первые дни октября температура будет выше климатической нормы.

Об этом сообщила журналистам директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, передает в среду Trend.

По ее словам, температурные показатели не превышают 23-27 градусов.

"Это можно считать наиболее комфортными температурными показателями для людей. В течение последней недели сентября на территории страны ожидается сравнительно умеренная погода. Температура будет чуть выше климатической нормы. Разница составит 0,5 - 0,7 градуса. Погода будет достаточно ветреной. В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 26 на 27 сентября ожидает ветреная погода. Максимальная скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду. Следующий ветреный период будет наблюдаться в ночь с 28 на 29 сентября", - сказала Тагиева.

Она сообщила, что в первые дни октября погода будет сравнительно умеренной.

"По прогнозу, температура воздуха будет выше климатической нормы на 0,5-1 градус. Осадки в некоторых северных и восточных регионах будут выше нормы. Процессы, характерные для переходного периода будут наблюдаться уже во второй половине ноября. Влияние арктических воздушных масс на погоду в стране в этом месяце наблюдается чаще чем в других", - отметила директор департамента.

По словам Тагиевой, сезонные прогнозы подготовлены в пяти климатических центрах Всемирной метеорологической организации и транслируются для стран-членов.

"Ссылаясь на эти источники, можно сказать, что осенью температура воздуха в нашем регионе будет в рамках нормы, резкие холода не ожидаются. Осадки также будут в пределах нормы, на некоторых территориях - выше. Достоверные прогнозы бывают на три дня или неделю. Такова мировая практика. Вероятность сезонного прогноза не превышает 60-70 процентов. Сейчас рано говорить о том, какая погода будет зимой, будет ли снег", - отметила Тагиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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